Ο Γκιουλέρ υπέγραψε το νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032

Η Ρεάλ Μαδρίτης ποντάρει πολλά στον Αρντά Γκιουλέρ, πιστεύει στην αξία του 21χρονου Τούρκου διεθνή μέσου και επέκτεινε για τρία επιπλέον χρόνια το συμβόλαιο του, που λήγει το καλοκαίρι του 2029. Ο Γκιουλέρ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Τσέλσι, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού αποφάσισε την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο νεαρός Τούρκος μέσος ήδη έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιο του και σήμερα ή αύριο η διοίκηση της Ρεάλ θα το ανακοινώσει και επίσημα. Ο Γκιουλέρ εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 αντί 21 εκατ. ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε και από τότε έχει 19 γκολ και 26 ασίστ σε 116 συμμετοχές με τη φανέλα της «βασίλισσας».