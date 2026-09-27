Ας μην απορούμε

Είτε έρθουν, είτε δεν έρθουν ξένοι διαιτητές (γήπεδο ή VAR), το αποτέλεσμα είναι ένα: Μυαλό δεν βάζουμε! Οι διαιτητές -δυστυχώς- δεν έχουν φέρει εις πέρας τις πλείστες αποστολές τους. Τα παράπονα δίνουν και παίρνουν εβδομάδα με εβδομάδα και έτσι η συζήτηση για κάθοδο ξένων διαιτητών φούντωσε πολύ νωρίς.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι το εξής: Γιατί η ΚΟΠ δεν φροντίζει να αλλάξει τον τρόπο χειρισμού των διαιτητών; Επιβολή ποινών; Επιμόρφωση; Μήπως τα σεμινάρια δεν είναι αρκετά;

Αν αυτά δεν έχουν απάντηση, τότε γιατί απορούμε που η προκατάληψη έφτασε στον... Θεό; Τα λάθη των διαιτητών φαίνεται -εκ του αποτελέσματος- πως δεν διορθώνονται με... αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Ούτε με τη μετατόπιση από το γήπεδο στο VAR.

Α.Κ.