Σιγά που θα έπεφταν!

Κάποιοι υποστήριξαν ότι η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της Εθνικής Ομάδας θα λειτουργούσε ωφέλιμα προκειμένου να πέσουν οι τόνοι από τις έντονες διαμαρυρίες των ομάδων για τα θέματα διαιτησίας και του Αθλητικού Δικαστή. Αυτό δεν έγινε ποτέ!

Όχι μόνο δεν έπεσαν οι τόνοι, αλλά οι φωνές έγιναν ακόμα πιο έντονες. Δηλώσεις και ανακοινώσεις με σκληρά λόγια δεσπόζουν τις τελευταίες ημέρες συνθέτοντας ένα κλίμα τουλάχιστον «εκρηκτικό». Κι όλα αυτά χωρίς να συμπεριλάβουμε το τι επικρατεί στα social media.

Είμαστε πριν την 5η αγωνιστική και το σκηνικό θυμίζει Μάιο... Εκεί που κρίνονται τα πάντα όσον αφορά το πρωτάθλημά μας. Αναρωτιόμαστε τι μας περιμένει τότε βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν μήνα Σεπτέμβριο.

ΨΑΛ