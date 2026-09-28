Aνορθωσιάτικη αντίδραση με σύνθημα στους τοίχους της ΚΟΠ

Ως γνωστό στην Ανόρθωση υπάρχει απογοήτευση για τη στάση της ΚΟΠ σε κάποια θέματα που αφορούσαν την ομάδα της Αμμοχώστου και τους χειρισμούς που έτυχαν από την Ομοσπονδία.

Αυτό το αίσθημα υπάρχει και ανάμεσα στον κόσμο της «Κυρίας», με κάποιους να μεταφέρουν την πικρία τους στους τοίχους των γραφείων της ΚΟΠ.

«Με την Ανόρθωση δεν παίζει κανείς NFC» το μήνυμα που θέλησαν να μεταφέρουν.