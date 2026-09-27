(ΦΩΤΟΣ) Metallica και Aerosmith - Εδώ θα ψάξει το διπλό η Κύπρος

To Skonto Stadium της Ρίγα είναι η έδρα της Ρiga FC. Είναι το δεύτερο πιο μεγάλο στάδιο της πόλης με χωρητικότητα πάνω των 8000 θεατών.

Kατασκευάστηκε το 2000 και αποτελεί επί του παρόντος την κύρια έδρα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Λετονίας.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, έχει φιλοξενήσει μεγάλες συναυλίες καλλιτεχνών όπως οι Aerosmith και οι Metallica, προσελκύοντας πλήθη άνω των 30.000 ατόμων!

Το στάδιο φιλοξενεί επίσης κατά καιρούς πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει λειτουργήσει ως προσωρινή έδρα για άλλες ομάδες κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στα δικά τους γήπεδα.











