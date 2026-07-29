Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων συμφώνησε για την έκδοση, κοπή και κυκλοφορία 50.000 αναμνηστικών κερμάτων για τη νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που διεξήχθη στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (BOE).

Η σχετική διαδικασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το νομισματοκοπείο της Ισπανίας (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda), θα αναφέρεται σε 50.000 τεμάχια, το καθένα με ονομαστική αξία 5 ευρώ, και η τιμή πώλησής του θα είναι 60,33 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, όπως αναφέρει σχετικά η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Στην εμπρόσθια όψη θα απεικονίζεται η προσωπογραφία του Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, μαζί με την επιγραφή FELIPE VI REY DE ESPAÑA (Φελίπε ΣΤ΄ Βασιλιάς της Ισπανίας), καθώς και το έτος κοπής, 2026, όλα περιτριγυρισμένα από ένα περίγραμμα με χάντρες.

Στην πίσω όψη, το λογότυπο του FIFA WORLD CUP 26 θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος του κέρματος, και η επιγραφή CAMPEONES DEL MUNDO (Παγκόσμιοι Πρωταθλητές) στο κάτω μέρος σε κυκλική μορφή και με κεφαλαία γράμματα.

Να σημειωθεί ότι είχε συμβεί κάτι ανάλογο για τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2023 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών του 2024.

Η εθνική Ισπανίας στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια τις πρώτες ώρες της 20ης Ιουλίου, αφού νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στον τελικό, με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, κατακτώντας τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της, μετά τη νίκη της στη Νότια Αφρική το 2010.

ΑΠΕ - ΜΠΕ