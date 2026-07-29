Τρέλα για την ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος.
Στην ανοικτή προπόνηση της ΑΕΛ, ο κόσμος έδειξε την τρέλα του για την ομάδα. Για άλλη μία χρονιά, οι φίλοι της ομάδας της Λεμεσού έδειξαν το τι σημαίνει για αυτούς ο σύλλογος. Το κοινοτικό της Παρεκκλησίας έγινε… κίτρινο και το σίγουρο είναι πως οι παίκτες του Μαρτίνς πήραν μία καλή… ντόπα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας τους. Καταλαβαίνοντας τι θα βλέπουν στις εξέδρες του «Αλφαμέγα» όταν με το καλό ξεκινήσει το πρωτάθλημα.