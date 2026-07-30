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Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο

Χωρίς επιλογή η ΑΕΚ καλείται να κάνει την ανατροπή στη Ρουμανία.

Δεν  είναι χαμένη από χέρι η ΑΕΚ στον αποψινό (20:30) επαναληπτικό με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο ουδέτερο Πλοέστι της Ρουμανίας. Θα πρέπει ωστόσο να παρουσιαστεί πολύ πιο σοβαρή και σαφώς βελτιωμένη συγκριτικά με τη μέτρια εμφάνιση που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην «Αρένα». Το πρώτιστο ζητούμενο για την ομάδα της Λάρνακας στη ρεβάνς με τους Ισραηλινούς είναι να προηγηθεί στο σκορ. Εφόσον οι παίκτες του Καμορανέζι καταφέρουν να πάρουν κεφάλι στο σκορ, τότε αυτόματα θα ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, θα αλλάξει η ψυχολογία τους και το μομέντουμ θα είναι με το μέρος τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πρόκριση θα παίζεται στα ίσα.

Περαιτέρω, η ΑΕΚ καλείται να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι αντίπαλοι δεν θα αγωνιστούν στην «καυτή» τους έδρα αλλά σε ουδέτερο γήπεδο, με την παρουσία μόνο μερικών χιλιάδων Ισραηλινών. Οι κιτρινοπράσινοι θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτή τη συγκυρία. Μπορεί οι πιθανότητες μετά την ήττα (0-1) στην πρώτη αναμέτρηση να μην είναι με το μέρος της, ωστόσο η ΑΕΚ είναι μία έμπειρη ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν είναι λίγες οι φορές που στο πρόσφατο παρελθόν ανέτρεψε τα προγνωστικά. Το ίδιο καλείται να πράξει και στον αποψινό αγώνα.

Ο Μάουρο Καμορανέζι σκέφτεται να προβεί σε ορισμένες αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λάρνακα. Η σίγουρη αλλαγή έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς στο κέντρο της άμυνας, με δεδομένη την τιμωρία του Βαν ντε Χορν λόγω αποβολής στον πρώτο αγώνα. Ο Σαμπορίτ φαντάζει το φαβορί για να καλύψει τη θέση. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και στα άκρα της άμυνας, με τους Εκπολό και Γκουρφίνγκελ να ξεκινούν αυτή τη φορά στο αρχικό σχήμα. Θέσεις στη βασική ενδεκάδα διεκδικούν οι Αμίν και Χ. Κυριάκου. Μία πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Παρασκευά, Εκπολό (Μιραμόν), Γκουρφίνγκελ (Πηλέας), Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Πάνκοφ ή Χ. Κυριάκου, Ρέπα, Ιβάνοβιτς, Αμίν ή Λαγιούνι, Μπάγιτς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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