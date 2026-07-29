ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

Ο Νικόλας Παναγιώτου έχασε το έκτο πέναλτι για την Ομόνοια κι έτσι η Καϊράτ αφού είχε το προβάδισμα (6-5) κλείδωσε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Champions League.

Οι πράσινοι είχαν εξ αρχής δύσκολο έργο λόγω της αποβολής του Κακουλλή στο 26’, ενώ στο 111’ ο Κουλιμπαλί πήρε επίσης τον δρόμο για τα αποδυτήρια (2η κίτρινη).

Το «τριφύλλι» όμως άντεξε με 10 παίκτες, έδειξε τεράστια αποθέματα υπομονής, ενώ ο Φαμπιάνο κατέβασε… ρολά.

Ο Παναγιώτου λοιπόν -μετά από τις πιο πάνω συνθήκες- ήταν φανερά απογοητευμένος μετά το χαμένο του πέναλτι. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον παρηγορήσουν και να του ανεβάσουν το ηθικό.





