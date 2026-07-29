Ο Κονομής βάζει... δύσκολα στον Λοσάδα

Ναι, η Ντίλα Γκόρι δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγαθήριο και ο Απόλλωνας είχε εύκολο έργο για να περάσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Δεν μπορούν να κριθούν με... ασφάλεια κάποιοι παίκτες. Θα σταθούμε όμως στον Λεωνίδα Κονομή, ο οποίος με το που ήρθε η αναποδιά με τον Γκόλντσον, κλήθηκε να παίξει δίπλα στο υπερόπλο Γιόζεφ Κβίντα στο κέντρο της άμυνας. Και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Ερνάν Λοσάδα.

Ο Κύπριος πολυθεσίτης παίκτης, βάζει... δύσκολα στον Αργεντινό τεχνικό όσον αφορά την άμυνα αφού και με νούμερα να το δεις, ο Απόλλωνας δεν δέχθηκε γκολ σε σύνολο έξι αγώνων. Τα τέσσερα ήταν φιλικά και τα δύο επίσημα.

Ήρθε ο Αϊβού για το κέντρο της άμυνας και σίγουρα έγινε υπέρβαση για να γίνει κάτοικος Κολοσσίου. Όμως ο Κονομής φώναξε παρών από τα πρώτα παιχνίδια και... στέλνει μήνυμα.

Και το αναφέρουμε. Δεν είναι κριτήριο η Ντίλα, όμως ο Κονοπμής έδειξε πως είναι έτοιμος και κτυπά και την... πόρτα της Εθνικής.