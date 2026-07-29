ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κονομής βάζει... δύσκολα στον Λοσάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κονομής βάζει... δύσκολα στον Λοσάδα

Έτοιμος με το καλημέρα και για όλες τις δουλειές...

Ναι, η Ντίλα Γκόρι δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγαθήριο και ο Απόλλωνας είχε εύκολο έργο για να περάσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Δεν μπορούν να κριθούν με... ασφάλεια κάποιοι παίκτες. Θα σταθούμε όμως στον Λεωνίδα Κονομή, ο οποίος με το που ήρθε η αναποδιά με τον Γκόλντσον, κλήθηκε να παίξει δίπλα στο υπερόπλο Γιόζεφ Κβίντα στο κέντρο της άμυνας. Και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Ερνάν Λοσάδα. 

Ο Κύπριος πολυθεσίτης παίκτης, βάζει... δύσκολα στον Αργεντινό τεχνικό όσον αφορά την άμυνα αφού και με νούμερα να το δεις, ο Απόλλωνας δεν δέχθηκε γκολ σε σύνολο έξι αγώνων. Τα τέσσερα ήταν φιλικά και τα δύο επίσημα.

Ήρθε ο Αϊβού για το κέντρο της άμυνας και σίγουρα έγινε υπέρβαση για να γίνει κάτοικος Κολοσσίου. Όμως ο Κονομής φώναξε παρών από τα πρώτα παιχνίδια και... στέλνει μήνυμα. 

Και το αναφέρουμε. Δεν είναι κριτήριο η Ντίλα, όμως ο Κονοπμής έδειξε πως είναι έτοιμος και κτυπά και την... πόρτα της Εθνικής.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ίσως ρίξουν το φινάλε της Φόρμουλα Ένα στην Ευρώπη

AUTO MOTO

|

Category image

Αποτυχία με… ναι μεν αλλά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την 5η του Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα... κόψει 50.000 αναμνηστικά νομίσματα για το Μουντιάλ 2026 η Ισπανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν θα φορέσουν... βέρες ΑΕΛ και Μπιόρλο

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Ο πικρός αποκλεισμός της Ομόνοιας και οι αμφιλεγόμενες κόκκινες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με… πληγές πάει στο Γιβραλτάρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Απαρηγόρητος ο Παναγιώτου, έσπευσαν δίπλα του οι συμπαίκτες του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η άσπρη βούλα λύγισε την Ομόνοια των εννέα παικτών και είπε αντίο στα αστέρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστικός φιλικός συμβιβασμός για Ομόνοια Αραδίππου και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμφώνησαν Ρόμα και Κουλιεράκης έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη