Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

Ο νεαρός τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Παντελής Μιχαήλ, ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος για το ψεσινό παιχνίδι, καθώς οι διεθνείς Φαμπιάνο και Ουζόχο, πήραν ανάσες. Ο Μιχαήλ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κατέγραψε σημαντικές αποκρούσεις και έδειξε καλά στοιχεία.

Εκτός απρόοπτου, θα αποτελέσει τον τρίτο κίπερ των πρασίνων και έτσι είναι δεδομένο πως θα χρειαστούν οι… υπηρεσίες του μέσα στη σεζόν, γι' αυτό και τα φιλικά παίζουν σημαντικό ρόλο -και- για τον ίδιο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, οι Παναγιώτου και Τάνκοβιτς αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα που δεν εμπνέουν ανησυχία, γι' αυτό και προφυλάχθηκαν στο φιλικό της Τετάρτης (02/07). Δεν έπαιξαν, επίσης, οι Ανδρέου, Χρίστου και Νεοφύτου, για λόγους ξεκούρασης.

Α.Κ.