ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

Η ώρα του Μιχαήλ και οι απόντες

Ο νεαρός τερματοφύλακας της Ομόνοιας, Παντελής Μιχαήλ, ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος για το ψεσινό παιχνίδι, καθώς οι διεθνείς Φαμπιάνο και Ουζόχο, πήραν ανάσες. Ο Μιχαήλ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κατέγραψε σημαντικές αποκρούσεις και έδειξε καλά στοιχεία.

Εκτός απρόοπτου, θα αποτελέσει τον τρίτο κίπερ των πρασίνων και έτσι είναι δεδομένο πως θα χρειαστούν οι… υπηρεσίες του μέσα στη σεζόν, γι' αυτό και τα φιλικά παίζουν σημαντικό ρόλο -και- για τον ίδιο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, οι Παναγιώτου και Τάνκοβιτς αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα που δεν εμπνέουν ανησυχία, γι' αυτό και προφυλάχθηκαν στο φιλικό της Τετάρτης (02/07). Δεν έπαιξαν, επίσης, οι Ανδρέου, Χρίστου και Νεοφύτου, για λόγους ξεκούρασης.

Α.Κ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα καλά στοιχεία του Μιχαήλ, του... τρίτου της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει αλλού και ο Ματίας Τομάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέουρερ, ως εδώ ήταν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Eξέλιξη με το μέλλον του Γιαννιώτα

Ελλάδα

|

Category image

Eπιστροφή στα ερυθρόλευκα μετά από πέντε χρόνια

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ιστορική η μεταγραφή του Άντερσον στη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όχι ένας αλλά δύο... μαέστροι στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επίσημα στα χέρια του... μαέστρου της η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Μέσι «λύθηκε» στα γέλια με το πάθημα συμπαίκτη του κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο!

World Cup 2026

|

Category image

Μπαίνει χρήμα από τα διαρκείας, πληρώνει υποχρεώσεις και «όχι στον καναπέ και τις καφετέριες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πορτογαλία-Κροατία: Καύσωνας απειλεί τη μάχη Κριστιάνο-Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Είπε το οριστικό «αντίο» ο τεράστιος Σάντι Καθόρλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλος αέρας με μπόλικη δόση αισιοδοξίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο πλευρό των αθλητών της ενόργανης γυμναστικής η ΚΟΕ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για μέσο της Μπιλμπάο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη