Στην Ιπσουιτς ο Ενσίσο αντί 30 εκατ. ευρώ

Η νεοφώτιστη στην Premier League Ιπσουιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Χούλιο Ενσίσο από τη Στρασμπούρ, με τον Παραγουανό μέσο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 22χρονος διεθνής είχε περάσει από το «Πόρτμαν Ρόουντ» και στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25, τότε ως δανεικός από την Μπράιτον, και είχε καταγράψει 13 συμμετοχές και δύο γκολ, χωρίς όμως να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει τον υποβιβασμό. Το περασμένο καλοκαίρι μεταγράφηκε στη Στρασμπούρ και πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, με 42 συμμετοχές και 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ως προπονητή στο δεύτερο μισό της χρονιάς τον Γκάρι Ο΄Νιλ, που έχει αναλάβει πλέον την Ιπσουιτς, που στο μεταξύ επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το κόστος της μεταγραφής του Ενσίσο ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.