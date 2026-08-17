Αλλάζει… λουκ στην επίθεση

Η πίκρα του αποκλεισμού καταλαγιάζει σιγά σιγά στον Απόλλωνα που, παρά την υπερπροσπάθεια, δεν κατέστη δυνατό να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν. Είπε αντίο με… σκληρό τρόπο, όμως γενικά το πρόσημο από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε στο ευρωπαϊκό του ταξίδι ήταν θετικό. Και γεννήθηκαν προσδοκίες ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, τον οποίο θα βρει με νέο.. λουκ στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Ίκεϊ Ούγκμπο, ο οποίος αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης και μαζί με τον Όζμπολτ να αποτελέσουν ένα ισχυρό δίδυμο, έπαιξε 46 λεπτά, ενώ ο Ζοέλ Οσόρο δεν πρόλαβε να βοηθήσει αφού ήρθε ο αποκλεισμός. Επιπρόσθετα, στην… εξίσωση δεν μπήκε ο Γκάρι Ροντρίγκες, η απουσία του οποίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μία ενόχληση στη μέση είχαν ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί για μόλις 49 λεπτά. Βρήκε μεν δίχτυα μία φορά αλλά δεν βοήθησε όσο τον έχουμε συνηθίσει.

Να σημειωθεί πως οι μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού δίνουν ευελιξία κινήσεων στον Ερνάν Λοσάδα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Πέραν των προαναφερθέντων, είναι ο Άλεν Όζμπολτ που έδειξε εκτελεστική δεινότητα αλλά και ο Μπράντον Τόμας που μπορεί να προσφέρει παντού. Μην ξεχνάμε τον Κλίντον Ντουοντού αλλά και τους Κύπριους Άγγελο Ανδρέου και Ανδρέα Αθανασίου.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, εκφράζεται η αισιοδοξία πως οι Κβίντα, Ροντρίγκες και Ανδρέου θα είναι έτοιμοι στην πρεμιέρα σε δύο εβδομάδες. Ειδικά η παρουσία του πρώτου στο ντέρμπι με τον Άρη κρίνεται επιτακτική.