Πώς η μεταγραφή του Κωνσαντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε εμφύλιο στη Λειψία

Με την Κολωνία να ζητά 50 εκατομμύρια ακατέβατα για τον Σαΐντ Ελ Μάλα, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Κάπως έτσι, άνοιξε ο δρόμος για τη μεταγραφή του γερμανικής και λιβανέζικης καταγωγής μεσοεπιθετικού στη Λειψία, με την υπόθεση πάντως να μην είναι απλή. Βλέπετε, ΜΜΕ από τη Γερμανία αναφέρουν πως το ποσό που απαιτείται για τη μεταγραφή του Ελ Μάλα έχει φέρει... διχόνοια εντός Κόκκινων Ταύρων, με στελέχη του κλαμπ να θεωρούν ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο και πως δεν θα έπρεπε να δοθούν τόσα χρήματα.

Αξίζει βέβαια να υπενθυμιστεί πως το πορτοφόλι της ομάδας του Μάρτιν Ντεμικέλις είναι γεμάτο μετά την πώληση του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίον θέλουν να αντικαταστήσουν στη Λειψία με τον ποδοσφαιριστή των Τράγων.

gazzetta.gr