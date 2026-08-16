Ξεχώρισε η… ένταση

Οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκαν με αρκετό πάθος, παρά το γεγονός πως επρόκειτο για φιλικό. Απόδειξη αυτού είναι πως δόθηκαν οκτώ (!) κίτρινες κάρτες.

Τέσσερις για τους παίκτες της Ανόρθωσης (Καραμανώλης, Σεργίου, Μιχάλας, Κίκο) και τέσσερις για παίκτες του ΑΠΟΕΛ (Μαρκίνιος, Σάστρε, Ντέγκενεγκ, Γεωργίου).

Δεν έλειψαν οι μικροεντάσεις, τα δυνατά μαρκαρίσματα και τα νεύρα μεταξύ των παικτών, γι’ αυτό και η… εκτεταμένη χρήση της κάρτας από τον διαιτητή, Ιωάννη Χριστοδούλου.