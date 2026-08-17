Mέχρι το 2030 ο Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ

Την ολοκλήρωση της έκτης φετινής καλοκαιρινής της μεταγραφής ανακοίνωσε η ΑΕΚ!

Το βράδυ της Δευτέρας (17/08) η Ένωση γνωστοποίησε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε, με τον 28χρονο άσο από την Ονδούρα να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν συμφωνήσει με τον ισπανικό σύλλογο στα 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Δευτέρας ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο διεθνής χαφ, καλύπτει τα αγωνιστικά «θέλω» των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα, οι οποίοι και έψαχναν έναν χαφ που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και στο κέντρο της άμυνας όπου πίσω από τους βασικούς Μουκουντί και Ρέλβας υπάρχει ο πολύπειρος Βίντα και οι νεαροί Γκεοργκίεφ και Αλεξίου.

Πλέον, εκείνο που μένει να ξεκαθαριστεί εντός των επόμενων ωρών είναι το αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabian Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortes. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματά της Μαρατόν (2019-2022).

Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».