Γίνεται ερυθρόλευκος ο Κάσερες

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει άμεσα τον βασικό του μέσο. Οι τελικές επιλογές ήταν δύο. Ο Κρίστιαν Κάσερες και ο Γκουστάβο Πουέρτα. Δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Σε πολύ καλή ηλικία. Με δεδομένη ποιότητα. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, μεν, αλλά παίκτες ταιριαστοί στο προφίλ που αναζητά η ομάδα του Πειραιά και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και για αυτόν τον λόγο έγιναν προτάσεις και για τους δύο. Προτάσεις που άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τα 10.000.000 ευρώ. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η υπόθεση του Κάσερες είναι εκείνη που ουσιαστικά κλείδωσε.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει «ναι» και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Οποιος κι αν αποκτηθεί ο Βάσκος θα είναι χαρούμενος. Και για αυτόν τον λόγο ο Ολυμπιακός «έτρεξε» και τις δύο υποθέσεις παράλληλα. Με σκοπό να πάρει σίγουρα τον έναν εξ αυτών. Μάλιστα, το έκανε αφού συμφώνησε και με τους δύο παίκτες σε όλα. Χρήματα, χρόνια συμβολαίου, μπόνους, τα πάντα. Όλα είχαν γίνει πριν την ολοκλήρωση των επαφών με τις ομάδες τους. Ώστε να μην προκύψουν προβλήματα σαν του Τιτραουί.

Μεγάλες προτάσεις ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλες προτάσεις και για τους δύο, αλλά η Ράσινγκ Σανταντέρ, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με τον Πουέρτα για 3 ακόμη χρόνια, έπαιξε το παιχνίδι της… εξαφάνισης. Αλλά και της αλλαγής των τιμών και των όρων. Κάτι που συνέχισε να το κάνει έως και σήμερα, παρά την πίεση του ατζέντη του παίκτη να πει το «ναι». Από την άλλη η Τουλούζ δεν έχει καμία διάθεση να χάσει τον αρχηγό της και κορυφαίο ποδοσφαιριστή της. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Διότι ο Κάσερες μένει ελεύθερος το 2027. Και παράλληλα έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό, απορρίπτοντας την πρόταση των Γάλλων για νέο 3ετές συμβόλαιο, με συνολικές απολαβές πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

Το όχι του Βενεζουελάνου μέσου στην πρόταση ανανέωσης από την Τουλούζ, αλλά και η απόφασή του να παίξει στον Ολυμπιακό, καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα της μεταγραφής. Μαζί, βεβαίως, με μια αυξημένη προσφορά προς τη γαλλική ομάδα. Διότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν την προσφορά τους στα 10.000.000 ευρώ, συν ένα ποσό σε μπόνους επίτευξης στόχων. Και έτσι υπάρχει η πληροφόρηση από τους Γάλλους ότι θα πουν το μεγάλο «ναι» στη μεταγραφή.

Σύγχρονος box-to-box μέσος

Πλέον, εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία όλα αναμένεται να γίνουν πολύ γρήγορα. Με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί την άφιξη του ποδοσφαιριστή το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα, για την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Εξάλλου, ο Κάσερες δεν θα αποκτηθεί ως ένα παίκτης του rotation. Ο Βενεζουελάνος είναι ένας σύγχρονος box-to-box μέσος. Ενας ποδοσφαιριστής που συνδυάζει την ενέργεια με την τακτική προσήλωση και την ποιότητα, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε όποια ομάδα κι αν αγωνίστηκε. Είτε αγωνιστικά είτε σε επίπεδο αποδυτηρίων.

Είναι ένας all-around μέσος, ο οποίος πατάει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Διακρίνεται για την επιθετικότητά του στα μαρκαρίσματα και την ικανότητά του να ανακτά την κατοχή (βασικό σκέλος στην ποδοσφαιρική ιδέα του Μεντιλίμπαρ). Είναι εξαιρετικός στο να διαβάζει το παιχνίδι του αντιπάλου και να κλείνει τους χώρους, ενώ ο Μεντιλίμπαρ είπε ναι στην περίπτωσή του, καθώς έχει την ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Μόλις κερδίσει την κατοχή, η πρώτη του σκέψη είναι η κάθετη ή μεγάλη μπαλιά, για να εκμεταλλευτεί την ανισορροπία της αντίπαλης άμυνας.

Ο γιος του βετεράνου διεθνούς επιθετικού Κρίστιαν Κάσερες, έχει το ποδόσφαιρο στο DNA του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, κάνοντας ντεμπούτο ως επαγγελματίας σε ηλικία μόλις 16 ετών με την Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα.

Το 2018, σε ηλικία 18 ετών, αποφάσισε να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Στη Νέα Υόρκη και το MLS δεν άργησε να καθιερωθεί. Εκεί έφτιαξε το όνομά του, καταγράφοντας 126 συμμετοχές, 15 γκολ και 13 ασίστ. Εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους του πρωταθλήματος και το καλοκαίρι του 2023, η Τουλούζ τον αγόρασε μόλις 1.000.000 €, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι το συμβόλαιό του έληγε σε έξι μήνες. Με τον Κάσερες να εξελίσσεται στον παίκτη-κλειδί της γαλλικής ομάδας, με 110 αγώνες σε 3 χρόνια, 4 γκολ και 12 ασίστ.

Πηγή: sport24.gr