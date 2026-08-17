Ακόμη έχει τα φόντα για το απόλυτο!

Αναμφισβήτητα, από την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας, η Πάφος FC είχε πρώτιστο στόχο την είσοδο στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο αποκλεισμός από το Europa League, αν και τα έδωσε όλα απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, στέρησε την ευκαιρία να κλειδωθεί από τώρα η επίτευξη του στόχου, όμως η παφιακή ομάδα έχει όλα τα φόντα να καταφέρει να συνεχίσει το απόλυτο.

Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά που η Πάφος FC συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θέλει να πετύχει και την ισάριθμη παρουσία σε League Phase. Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες να ξεφύγει το εμπόδιο που υψώνεται απέναντί της στα πλέι οφ του Conference League. Η Ντιναμό Σίτι από τα Τίρανα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βαθμολογία, από όσες μετέχουν στα πλέι οφ της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρ' όλα αυτά η φετινή της πορεία στην Ευρώπη χτυπάει και καμπανάκι για τους κυπελλούχους Κύπρου, καθώς στους προηγούμενους γύρους απέκλεισαν με μεγάλο σκορ τις Αστάνα (εντός έδρα ήττα 0-1 και διπλό 4-1), Αλουμινί (1-1, 3-0) και Άουντα (εκτός έδρας ήττα 1-0 και εντός νίκη 4-0). Ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν χωράνε υποτιμήσεις στο ποδόσφαιρο, κάτι που φρόντισε να το μεταφέρει από τη συνέντευξη Τύπου, όταν υπήρξε τοποθέτηση ότι στον επόμενο γύρο θα βρεθεί απέναντί τους ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας. «Είτε είναι η Ρεάλ είτε με μικρότερη ομάδα, η νοοτροπία μας δεν αλλάζει», επισήμανε ο Πορτογάλος τεχνικός.