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Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Νίκολιτς: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο για την πρόκριση»

Ένα 24ωρο χωρίς πλέον την ΑΕΚ από τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν και τη... μισή πρόκριση στη League Phase του Champions League. Οι δυο αναμετρήσεις με τη Λέφσκι Σόφιας θα κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον της Ένωσης, αρχής γενομένης από τον αυριανό (18/8, 22:00) αγώνα του «Βασίλ Λέφσκι». Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς επέστησε την προσοχή στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, που διέκοψε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς, όπως είπε χαρακτηριστικά και υποσχέθηκε ότι οι παίκτες του θα δώσουν τα πάντα για την πρόκριση. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού:

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική αναμέτρηση και είμαι ενθουσιασμένος. Έρχονται τα μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα δεν είναι βολικό το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που έχει παίξει δέκα ματς, ενώ εμείς μόλις ένα. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με διεθνείς παίκτες και καλό προπονητή, που παίζει γρήγορα και είναι καλή στις αντεπιθέσεις, αλλά και στις στατικές φάσεις.

Έχουμε ένα έμπειρο και καλό σύνολο ανθρώπων στην ΑΕΚ. Πρέπει να σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών και των απαιτήσεων. Στόχος είναι να μπούμε στη League Phase του Champions League.

Από ό,τι είδα, έχουμε 5-6 παίκτες που έχουν παίξει κάποια λεπτά στο Champions League. Οι παίκτες μου αξίζουν να το ζήσουν. αυτό. Θα δώσουμε μάχη και σε έξι μέρες θα δώσουμε μάχη στην Αθήνα, για να φέρουμε το Champions League στην Ελλάδα, αφού είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει.

Είμαστε έμπειρη ομάδα στο Europa League και το Conference League, όχι όμως στο Champions League. Έχουμε μπροστά μας μια ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και η οποία τερμάτισε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Έχουν καλούς παίκτες, όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά λύσεις. 

Δεν είναι απλό να είσαι στην καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα υποσχεθώ είναι πως θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να πετύχουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση. Άλλο η κατάσταση και άλλο η φόρμα, η οποία έρχεται μέσα από τους επίσημους αγώνες. Είμαστε καλά και δεν έχουμε τραυματίες. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για την αναμέτρηση. Οι προπονητές θέλουμε πάντα κάτι παραπάνω, όμως για μένα οι παίκτες μου είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Έχουν το πλεονέκτημα του ρυθμού, όμως θα προσπαθήσουμε να το εξουδετερώσουμε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα που έχω.

Αν είμαστε φαβορί ή όχι, αυτό αφορά τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Είμαι επαγγελματίας προπονητής και δεν το βλέπω έτσι. Σέβομαι τους αντιπάλους. Οι παίκτες της Λέφσκι δουλεύουν σκληρά και πέρυσι πήραν το πρωτάθλημα. Πώς μπορεί κανείς να μετρήσει τις πιθανότητες; Ούτε τα μπάτζετ κρίνουν τις αναμετρήσεις. Με αυτή τη λογική, εμείς θα ήμασταν τέταρτοι, αλλά κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και αποκλείσαμε πολύ πιο ακριβές ομάδες από εμάς στην Ευρώπη. Δεν θα κάνω το λάθος να τους υποτιμήσω. Είναι στην καλύτερη φάση τους την τελευταία δεκαετία.

Είναι άλλο επίπεδο το Conference League και άλλο το Champions League. Στην Άντερλεχτ δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος, αλλά κάναμε ένα αξιοπρεπές δεύτερο μέρος. Πρέπει να κοιτάμε λεπτό το λεπτό και φάση τη φάση. Είναι θέμα του πώς θα μπούμε για να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους. Ναι, υπάρχουν δύο ομάδες, αλλά επικεντρωνόμαστε στο πώς θα επιβάλουμε το παιχνίδι μας μπροστά σε τόσες χιλιάδες φίλους της Λέφσκι και 2.000 φίλους της ΑΕΚ.

Ο Γκεοργκίεφ είναι πολύ ταλαντούχος, καλύπτει δύο θέσεις για εμάς και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι που είναι στην ομάδα μας.

Από την πλευρά του, ο Γκρούγιτς είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πρωταθλητής με εμάς. Χαίρομαι που υπέγραψε εδώ. Νομίζω ότι η περσινή χρονιά τον βοήθησε να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο. Μετά τους πρώτους αγώνες με εμάς, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για εκείνον.

Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Μόλις άρχισε η σεζόν. Πιστεύω στην ομάδα, στις μεταγραφές μας και στο παιχνίδι μας, το οποίο θα εξελιχθεί. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη, όμως τώρα θα με χαροποιήσει μόνο η πρόκριση».

 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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