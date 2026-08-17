Η «FairSquare» ζήτησε από την Επιτροπή της FIFA να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητά του Ινφαντίνο

Μια νέα επιστολή προς την Επιτροπή Διακυβέρνησης κι Ελέγχου της FIFA φαίνεται να ζητά να αποκλειστεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο από υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της ομοσπονδίας.

Τη διαμαρτυρία υπέβαλε η μη κερδοσκοπική οργάνωση «FairSquare», υποστηρίζοντας ότι μια τυχόν νέα υποψηφιότητά του θα παραβίαζε το καταστατικό της FIFA, καθώς ο Ινφαντίνο διανύει ήδη την τρίτη και τελευταία θητεία του.

Ο Ινφαντίνο αναέλαβε την προεδρία το 2016 μετά τα σκάνδαλα διαφθοράς του Μπλάτερ. Παρότι το καταστατικό επιτρέπει ως ανώτατο όριο τις τρεις θητείες, το 2022 η αρμόδια επιτροπή της FIFA αποφάσισε ότι η περίοδος 2016-2019 δεν προσμετράται, θεωρώντας την ως απλή ολοκλήρωση της ημιτελούς θητείας του προκατόχου του Ινφαντίνο.

Η «FairSquare» αμφισβητεί πλέον ανοιχτά αυτή την ερμηνεία. Στην επιστολή της επισημαίνει ότι το καταστατικό αυτό ορίζει ρητά πως κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από τρεις θητείες.Επιπλέον, τονίζει ότι η εξαίρεση του Ιταλοελβετού είναι αντίθετη στις μεταρρυθμίσεις του 2016 για την πρόληψη της διαφθοράς και τη διαφάνεια, μεταρρυθμίσεις στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος.

Η οργάνωση προειδοποιεί επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να καταχραστεί την εξουσία του ο Ινφαντίνο, σε περίπτωση που συνεχίσει για ακόμα μια θητεία στο τιμόνι της FIFA.

gazzetta.gr