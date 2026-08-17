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Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

ΓΗΠΕΔΟ

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Προς αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ ο Ρόσα, με πρόταση από αλλού

Η συμφωνία «μεταξύ εκπροσώπων της ομάδας μας και της Bahia» και η πρόταση έναν χρόνο αργότερα

Δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, κατά πάσα πιθανότητα, και τη νέα χρονιά ο Ντιέγκο Ρόσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον Βραζιλιάνο υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα του Αζερμπαϊτζάν που μάλιστα έχει προχωρήσει σε πρόταση προς την ομάδα της Λευκωσίας.

Θυμίζουμε ότι ο Ρόσα έχει συμβόλαιο με τους γαλαζοκιτρίνους γι’ άλλα δύο χρόνια.

Είχε βρεθεί στον Αρχάγγελο από το καλοκαίρι του 2025, οπότε και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία «μεταξύ εκπροσώπων της ομάδας μας και τη διοίκησης της EC Bahia».

 

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