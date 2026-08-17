Aποκλείστηκε από το Cincinati Open η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη κοίταξε στα «μάτια» την Ίγκα Σφιόντεκ, όμως η απόδοσή της δεν είχε διάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα και τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε πολύ δυναμικά απέναντι στην Πολωνή Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο.5 του κυρίως ταμπλό του Masters, ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και μοιραία ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (6-4, 1-6, 1-6) μετά από 1 ώρα και 59 λεπτά αγώνα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Μαρία, η οποία χάρη στα καλά της σερβίς, μπόρεσε να κρατήσει όλα τα servis games που είχε στη διάθεσή της. Την ίδια ώρα, όχι μόνο δεν επέτρεψε κανένα break πόιντ στην Σφιόντεκ, αντιθέτως, η ίδια εκμεταλλεύτηκε το ένα από τα συνολικά έξι break point που της παρουσιάστηκαν (2-3), φτάνοντας τελικώς στην κατάκτηση του σετ με 6-4!

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, αφού η 25χρονη Πολωνή ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και δυσκόλεψε αρκετά τα «ατού» της Σάκκαρη. Τα πάντα κρίθηκαν στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όταν η Σφιόντεκ έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 2-0, προτού στο επόμενο γκέιμ «σβήσει» δύο break πόιντ της Μαρίας για το υπέρ της 3-0.

Κάπου εκεί, η Ελληνίδα φάνηκε να... καταρρέει αγωνιστικά - και κυρίως - ψυχολογικά, χάνοντας τα τρία από τα επόμενα τέσσερα γκέιμς για το 1-1 στα σετ (6-1).

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο και τελευταίο σετ, εκεί όπου η Σφιόντεκ με δύο διαδοχικά break στο σερβίς της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 4-0, φτάνοντας έτσι με σχετική άνεση στην κατάκτηση του σετ με 6-1.

Πηγή: sport-fm.gr