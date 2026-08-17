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«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός

Η ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας, οι νεοφερμένοι και η κουβέντα για τις μεταγραφές

Σε ρυθμούς… Βελγίου συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνοιας, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (20/08) κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν, για τα play off του Europa League. Η νίκη-πρόκριση επί της Λίνκολν τόνωσε την ψυχολογία όλων στο «Ηλίας Πούλλος» κι έτσι προσεγγίζουν τον επόμενο αγώνα με αυτοπεποίθηση και δίψα για να προχωρήσουν παρακάτω.

Απ’ εκεί και πέρα η τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» θα πάρει τις αποφάσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή λίστα. Οι νεοφερμένοι Σάτκα και Ντουβέρν μπήκαν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, όμως η αγωνιστική τους κατάσταση διαφέρει. Ο πρώτος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στο 100%, όμως ο δεύτερος είναι μια ανάσα από αυτό. Αφενός πραγματοποίησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας με την προηγούμενή του ομάδα και αφετέρου πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχής σε φιλικά. Ο ανταγωνισμός λοιπόν στο δεξί άκρο της άμυνας «φούντωσε», αφού και ο Νεγκό είναι απόλυτα έτοιμος και έπαιξε βασικός στο ματς με τη Λίνκολν.

Ο Οντουμπάντζο δεν είναι απόλυτα έτοιμος και αυτή του η αγωνιστική αστάθεια τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Το μέλλον του 33χρονου στο «Ηλίας Πούλλος» δεν είναι ευοίωνο, σύμφωνα με τις ενδείξεις. Έτσι,  θα διαγραφεί ενόψει των δύο αγώνων με τους Βέλγους ώστε να πάρει τη θέση του ο Ντουβέρν. Το ίδιο ισχύει και για τον Σάτκα ο οποίος θα δηλωθεί επίσης ώστε να είναι στη διάθεση του Μπεργκ, ειδικά για τη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου.

Όσον αφορά στις μεταγραφές, η προσοχή στρέφεται σε τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Η πρώτη περίπτωση επηρεάζει άμεσα τον Ουζόχο. Ο Νιγηριανός ενδιαφέρει ομάδες του νησιού, όμως μέχρι η Ομόνοια να βρει τον εκλεκτό, δεν θα ανάψει το πράσινο φως για παραχώρησή του (ως δανεικός). Ο 27χρονος φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία, καθώς στα φιλικά δόθηκε περισσότερος χρόνος στον Μιχαήλ. Ο Φαμπιάνο παραμένει κάτω από τα δοκάρια στις επίσημες υποχρεώσεις, έτσι ο Ουζόχο… έμεινε στον «πάγο».

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