Όταν το «επιτρέπει» ο διαιτητής...

Πολύ άναρχο και... παθιασμένο ήταν το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» που βρήκε νικητές τους γαλαζοκίτρινους με 3-1.

Οκτώ κίτρινες κάρτες σε μία φιλική αναμέτρηση είναι μπόλικες μα πάρα πολλά ήταν και τα φάουλ. Συγκεκριμένα 12 κέρδισε η Ανόρθωση και 22 ο ΑΠΟΕΛ. Συνολικά λοιπόν 34 φάουλ σε 90 λεπτά. Πάνω κάτω, κάθε 35-40 δευτερόλεπτα λοιπόν, είχαμε διακοπή.

Όλο αυτό το σκηνικό το «επέτρεψε» και ο ρεφ Ιωάννης Χριστοδούλου, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο μέρος, άφησε να του... ξεφύγει το ματς. Φάνηκε ξεκάθαρα. Σίγουρα, οι παίκτες των δύο ομάδων όφειλαν να είναι πιο ήρεμοι όμως όφειλε και ο διαιτητής να τραβήξει... αυτιά. Με τον τρόπο του...

Χ.Χ