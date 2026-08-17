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Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΠΑΟΚ πήρε 17χρονο Έλληνα από τη Ντόρτμουντ

Ξεκίνησε... συνεργασία μετά τη συμφωνία για Κωνσταντέλια

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μπορεί να άνοιξε... πληγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, ωστόσο άνοιξε και δίαυλο επικοινωνίας με τον σπουδαίο γερμανικό σύλλογο.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη μετακίνηση του Κωνσταντέλια, οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου του Βορρά» έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου. Πρόκειται για 17χρονο πολυσύνθετο μέσο (27/6/2009), διεθνή με την Κ17 της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος είχε ακόμη ένα χρόνο στη συνεργασία του με τους Βεστφαλούς. Ωστόσο, πείστηκε και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του για την επόμενη τριετία στην Τούμπα.

Από την οποία αποχώρησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που από το μεσημέρι της Κυριακής είχαν κάνει κατάληψη στα γραφεία του γηπέδου λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Κωνσταντέλια. Όπως γράφουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, αποχωρούν προκειμένου να μη δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από την UEFA ενόψει του αγώνα με την Μπραν (Πέμπτη 20/8, 20:45) για τα Play Off του UEFA Conference League. «Λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA, η συμβολική κατάληψη παύει να ισχύει. Μετά το ματς της Πέμπτης, θα τοποθετηθούμε εκ νέου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παιχνίδι για το οποίο είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αλέσιο Λίσι να χρησιμοποιήσει ο Σερίφ Εντιαγέ. Ο 30χρονος Σενεγαλέζος φορ ολοκλήρωσε το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από τη Σαμσουνσπόρ και στο πρώτο του μήνυμα στα Social Media έγραψε: ««Ήρθα εδώ ως παίκτης. Είμαι έτοιμος να γίνω ένας από εσάς. Το πάθος σας. Η τρέλα σας. Η μάχη σας. Τώρα είναι και δικά μου. Σερίφ 27. ΠΑΟΚ ΜΙΑ ΖΩΗ».

Κατηγορίες

Super League

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