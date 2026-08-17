Από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, καριέρα στην Ισπανία και τώρα... Λάρνακα

Mε τον Μπράιαν Ολίβαν ενισχύει η ΑΕΚ το αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά συνεργασία δύο χρόνων και η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά την άφιξή του στην Κύπρο και την υπογραφή των σχετκών συμβολαίων.

Ο 32χρονος αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα και πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στο ισπανικό πρωτάθλημα, με τελευταία του ομάδα την Σπόρτινγκ Χιχόν.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό αριστερό μπακ Brian Olivan για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Brian Olivan ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Barcelona. Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στις Braga B, CSKA Sofia, Real Valladolid (38 συμμετοχές και 4 γκολ με την πρώτη και τη δεύτερη ομάδα), Granada B (34 συμμετοχές και 2 γκολ), Cadiz CF (70 συμμετοχές και 3 ασίστ), Girona FC (13 συμμετοχές), RCD Mallorca (63 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ) και RCD Espanyol (89 συμμετοχές, 1 γκολ και 12 ασίστ).

Στο δεύτερο μισό της λήξασας αγωνιστικής περιόδου αγωνίστηκε στην Sporting Gijon, καταγράφοντας 16 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.