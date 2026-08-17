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Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τεχνικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Παρακολουθούσαμε τον Κωνσταντέλια καιρό, είναι πολύ ταλαντούχος με πλούσια εμπειρία»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, η οποία ολοκλήρωσε την πολυσυζητημένη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ!

Οι τεχνικοί διευθυντές των Βεστφαλών, Λαρς Ρίκεν και Όλε Μπουκ, έκαναν δηλώσεις στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, εκφράζοντας τη μεγάλη τους ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και ευχαριστώντας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε τις υπηρεσίες του Γιάννη, ενός πολύ ταλαντούχου παίκτη, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Στα 23 του χρόνια, παραμένει ένας σχετικά νεαρός παίκτης, ο οποίος ωστόσο διαθέτει ήδη πλούσια εμπειρία. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για τις διαρκώς εποικοδομητικές συζητήσεις, που διεξήχθησαν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού», ανέφερε ο Λαρς Ρίκεν, με τον Όλε Μπουκ να προσθέτει:

«Με τον Γιάννη αποκτήσαμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Διακρίνουμε σε αυτόν μεγάλες προοπτικές και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ενταχθεί άψογα στην ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επαγγελματική και γεμάτη σεβασμό συνεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μεταγραφής».

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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