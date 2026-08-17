Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ και Άρης στη League Phase

Η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Super League 2 που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Οι «βυσσινί» πέρασαν από το «Ελ Πάσο» με νίκη 3-1 επί της Athens Kallithea και πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου προηγήθηκε 2-0 με δύο γκολ του αρχηγού Κώστα Παπαγεωργίου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 53΄. Ο Μανιάς μείωσε στο 87΄ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Χρήστος Αλμπάνης διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Λίγο αργότερα, με δύο γκολ στο Β΄ ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας και προκρίθηκε στη League Phase. Το ματς έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού και οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ με τον Φαντιγκά στο 49΄, ενώ το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 66΄ από προσπάθεια του Ράφ Μιρ και τη μπάλα να βρίσκει στον Αναστασόπουλο πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος 21:00

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος

21:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό