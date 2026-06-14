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Βεζένκοφ στα μπουζούκια: «Κόουτς, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Βεζένκοφ στα μπουζούκια: «Κόουτς, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή!»

Mετά το σόου στον αγωνιστικό χώρο, σόου και στα μπουζούκια από τον Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο MVP της Ευρωλίγκας έκλεψε την παράσταση, τόσο με το κέφι του όσο και με μια ατάκα που προκάλεσε γέλια. Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ πήρε το μικρόφωνο και απευθυνόμενος στον Γιώργο Μπαρτζώκα και είπε:

«Κόουτς, όλη τη χρονιά μου έλεγες να μην έρχομαι εδώ, αλλά εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν. Τώρα μπορώ να ανέβω και στη σκηνή».

Η ατάκα του φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους, με τον ίδιο να συνεχίζει το γλέντι τραγουδώντας και σύνθημα του Ολυμπιακού μαζί με τους συμπαίκτες του.

 

 

@sporfm946 🏆😂 Επική ατάκα από τον Σάσα Βεζένκοφ στο γλέντι του Ολυμπιακού! #sporfm #olympiacos ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946

Λίγο αργότερα ανέβηκε στη σκηνή, σε ρυθμούς του τραγουδιού με το οποίου η Βουλγαρία κέρδισε τη Eurovision

@sporfm946 🇧🇬 Βάλτε Bangaranga και αφήστε τον Σάσα να κάνει τα υπόλοιπα! 😂🔥 #sporfm #olympiacos #bangaranga ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946

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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/06)

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Βεζένκοφ στα μπουζούκια: «Κόουτς, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή!»

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