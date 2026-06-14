Βεζένκοφ στα μπουζούκια: «Κόουτς, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή!»

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο MVP της Ευρωλίγκας έκλεψε την παράσταση, τόσο με το κέφι του όσο και με μια ατάκα που προκάλεσε γέλια. Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ πήρε το μικρόφωνο και απευθυνόμενος στον Γιώργο Μπαρτζώκα και είπε:

«Κόουτς, όλη τη χρονιά μου έλεγες να μην έρχομαι εδώ, αλλά εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν. Τώρα μπορώ να ανέβω και στη σκηνή».

Η ατάκα του φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους, με τον ίδιο να συνεχίζει το γλέντι τραγουδώντας και σύνθημα του Ολυμπιακού μαζί με τους συμπαίκτες του.

Λίγο αργότερα ανέβηκε στη σκηνή, σε ρυθμούς του τραγουδιού με το οποίου η Βουλγαρία κέρδισε τη Eurovision