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Θα ησυχάσουν οι αντίπαλοι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Θα ησυχάσουν οι αντίπαλοι!

H πραγματοποίηση της ευχής, μετά από έξι μήνες!

«Να φύγει ο Τίγκας στο εξωτερικό για να ησυχάσουμε», είχε πει χαριτολογώντας τον περασμένο Δεκέμβριο ο ισχυρός άνδρας της Πετρολίνα ΑΕΚ Ανδρέας Λευκαρίτης μιλώντας από το βήμα των βραβείων της ΚΟΚ για τη σεζόν 2024-25, θέλοντας να δείξει την ποιότητα του παίκτη. Βλέπετε, ο Φίλιππος Τίγκας ήταν πάντα εκ των διακριθέντων στις μάχες του Κεραυνού με την Πετρολίνα ΑΕΚ.

Η ευχή πάντως γίνεται πραγματικότητα, μιας και ο 24χρονος συμφώνησε και θα αγωνίζεται στην Ελλάδα με τη Μύκονο BC. Θα είναι η πρώτη απόπειρα για τον Κύπριο διεθνή εκτός νησιού, σε επαγγελματική βάση, έχοντας περάσει και από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ Αθηνών στα 16 του. Στον Κεραυνό εντάχθηκε το 2021, ενώ είχε αρχίσει την καριέρα του από τον Απόλλωνα.

Σ.Σ.

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