H Oμόνοια διοργανώνει το 1ο τουρνουά ακαδημιών Grassroots

Το πρώτο τουρνουά Ακαδημιών σε επίπεδο Grassroots διοργανώνει η Ομόνοια για ποδοσφαιριστές γεννηθέντες κατά τα έτη 2014 μέχρι 2019 (7 μέχρι 12 ετών).

Αναλυτικά:

Το τουρνουά θα έχει διάρκεια τρεις μέρες και θα διεξαχθεί από τις 2 μέχρι τις 4 Ιουνίου. Για τη διοργάνωση θα χρησιμοποιηθεί το προπονητικό κέντρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, «Ηλίας Πούλλος», με τρία κανονικών διαστάσεων ποδοσφαιρικά γήπεδα με γρασίδι.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός ομάδων προσθέτοντας κύρος και επίπεδο στο τουρνουά, ενώ εκατοντάδες παιδιά θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους απολαμβάνοντας το άθλημα που αγαπάνε. Τους αγώνες θα παρακολουθεί η Διευθυντική και Προπονητική ομάδα της Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Οι ηλικιακές κατηγορίες του τουρνουά συγκεκριμένα θα είναι:

2014 EAGLES

2014 LIONS

2015 EAGLES

2015 LIONS

2016 EAGLES

2016 LIONS

2017 EAGLES

2017 LIONS

2018 EAGLES

2018 LIONS

2019 OPEN

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Χριστάκης Χριστοφόρου, ανέφερε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που ο οργανισμός της ΟΜΟΝΟΙΑΣ διοργανώσει το 1ο της Τουρνουά Ακαδημιών Grassroots. Είμαι σίγουρος ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητες και το ταλέντο τους, σε ένα υψηλού επιπέδου Τουρνουά».

Θα υπάρχει κάλυψη του τουρνουά με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στο επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του Συλλόγου, OMONOIA TV και στην πλατφόρμα της Cytavision.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμμετοχές: 99542994 και 99566896.

Η επίσημη ιστοσελίδα του τουρνουά και εγγραφές: https://shorturl.at/lrTLo