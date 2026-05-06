Πετεβίνος για τη διαιτησία: «Έχουμε στερηθεί πολλούς βαθμούς…»

«Ρώτησα τον διαιτητή μετά το ματς, αλλά τι να σου απαντήσει» είπε για την κόκκινη του Λαΐφη

Για τη διαιτησία στα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα της ομάδας της Λευκωσίας από τον Άρη.

«Φέτος απευθυνθήκαμε τέσσερις φορές στον κ. Νταμάτο. Έχουμε στερηθεί πολλούς βαθμούς μέσα στη σεζόν ιδιαίτερα όταν ήμασταν πιο κοντά στους στόχους μας» είπε αρχικά κι έπειτα είπε για την κόκκινη που δέχθηκε ο Κωνσταντίνος Λαΐφης: «Ρώτησα τον διαιτητή μετά το ματς, αλλά τι να σου απαντήσει».

Ακόμη, πρόσθεσε: «Κάθε παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Το θέμα δεν είναι ένα φάουλ, το πρόβλημα σήμερα ήταν τι δημιούργησε αυτή η κατάσταση στο παιχνίδι. Περιμένουμε από το διοικητικό συμβούλιο τι θα πράξει μετά τον αγώνα».

