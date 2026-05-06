Αθλητικός Δικαστής: Κεκλεισμένων των θυρών σε ΑΠΟΕΛ, Πάφο FC και Απόλλωνα

Πολλά πρόστιμα κι άλλες ποινές μοίρασε ο Αριστοτέλης Βρυωνίδης, που μεταξύ άλλων τιμώρησε με κεκλεισμένων των θυρών τρεις ομάδες, τον ΑΠΟΕΛ, την Πάφο FC και τον Απόλλωνα, ενώ τιμώρησε με ποινή τεσσάρων μηνών τους Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Κάστρο του Ολυμπιακού.

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Σπύρου κατά του Γιώργου Γκέκα Γυμναστή του ΑΡΗ Λεμεσού που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και ανάρμοστη και προσβλητική συμπεριφορά προς την διαιτητική ομάδα, στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΡΗΣ Λεμεσού/25.04.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 4 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες, καπνογόνα, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, καπνογόνα) κατά την διάρκεια του αγώνα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του αγώνα (κροτίδα, καπνογόνο) κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμέων των θυρών και πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C - ΑΕΛ Λεμεσού/22.04.2026.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 4 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ

του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C - ΑΕΛ Λεμεσού/22.04.2026.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα) κατά την διάρκεια του αγώνα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο (κροτίδες) μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 10.2(γ1,2) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμέων των θυρών και πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας και μετά το τέλος του αγώνα τα μέλη του πάγκου της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του Α ημιχρόνου κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /22.04.2026.

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα) στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 10.2(γ1,2) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμέων των θυρών και πρόστιμο.

(2) του GARCIA PEREZ PABLO GABRIEL προπονητή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα (ο προπονητής κινήθηκε εκνευρισμένος προς τους οπαδούς του Απόλλωνα μετά το τέλος του αγώνα γεγονός που προκάλεσε αντίδραση των οπαδών της φιλοξενούσας ομάδας) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελικής Φάσης περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /22.04.2026.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/25.04.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /26.04.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 25 λεπτό του αγώνα εντός της βόρειας κερκίδας του σταδίου που τους φιλοξενούσε προκαλώντας αναταραχή εντός του σταδίου (οι οπαδοί αλληλοβρίζονταν και αλληλοσπρώχνονταν μεταξύ τους και ακολούθως δυο εξ αυτών ήρθαν στα χέρια μεταξύ τους γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των επιτηρητών που τους οδήγησαν προς την έξοδο του σταδίου κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /26.04.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/25.04.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/22.04.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον γυμναστή Ανδρέα Σολωμού και συγκεκριμένα ο γυμναστής ήταν τιμωρημένος με ποινή αυτόματου αποκλεισμού από απευθείας κόκκινη κάρτα

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Ανδρέα Σολωμού γυμναστή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /22.04.2026 και συγκεκριμένα ο γυμναστής ήταν τιμωρημένος με ποινή αυτόματου αποκλεισμού από απευθείας κόκκινη κάρτα

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/22.04.2026 (24η Αγωνιστική).

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης/26.04.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Διγενή. Πρόστιμο στον Κούρη.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας–ΑΕΖ Ζακακίου/26.04.2026 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Καταγγελία κατά του ΗΡΑΚΛΗ Γερολάκκου γιατί δεν φρόντισε να υπάρχει προσοντούχος ιατρός σταδίου καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα και χρησιμοποίησε ιατρό χωρίς να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο ηλεκτρονικό σύστημα comet κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 54.1 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και της Προκήρυξης Νέων και Παίδων περιόδου 2025/2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/26.04.2026 (29η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΣΠΙΣ Πύλας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /26.04.2026 (29η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΣΠΙΣ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/26.04.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/26.04.2026 (27η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΤΛΑ.

*Διακοπείς Αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/21.04.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/26.04.2026 (13η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 6-1 υπέρ της ΠΑΕΕΚ.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ18 Amazons περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ FC–ΛΕΥΚΟΘΕΑ Λατσιών/25.04.2026(20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Πάφος F.C.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας WFC – ΑΕΛ Λεμεσού/25.04.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί ενώ είχε δηλωμένο ως προπονητή στο φύλλο αγώνος τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, χρησιμοποιήθηκε και εξασκούσε καθήκοντα προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα o Βοηθός Προπονητής FERREIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO κατά παράβαση των άρθρων 10 και 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Νεκτάριου Αλεξάνδρου προπονητή της ομάδας ο οποίος δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως Προπονητής της ομάδας και δεν εξασκούσε τα καθήκοντα του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και καθήκοντα Προπονητή του αγώνα εξασκούσε ο FEREEIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού για τέσσερις μήνες.

(γ) του FEREEIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO Βοηθού Προπονητή ο οποίος δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως Βοηθός Προπονητής της ομάδας και εξασκούσε καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα καθήκοντα Προπονητή χωρίς να είναι κάτοχος UEFA PRO LICENCE κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού για τέσσερις μήνες.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /26.04.2026 (4η Αγωνιστική)