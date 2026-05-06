Για τη νίκη επί του Απόλλωνα και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου αναφέρθηκε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Χάβι Ροθάδα, στη συνέντευξη Τύπου.

«Μετά στην σημερινή νίκη η ομάδα έχει εξασφαλίσει το Ευρωπαϊκό εισιτήριο και είναι μία σημαντική εξέλιξη για όλους. Οι παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια στην Κύπρο και στην Ευρώπη και κατάφεραν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες που κάνουν μία τεράστια προσπάθεια. Ουσιαστικά είναι από τον περασμένο Ιούνιο στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο και να διατηρείς μία ομάδα σε τέτοιο επίπεδο».