Στις 30 Απριλίου ο τελικός Κυπέλλου Νέων Πάφος F.C. - Ολυμπιακός

Πάφος F.C. και Ολυμπιακός Λευκωσίας θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Νέων Κ-19 ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026.

Το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό υπό το Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, λειτουργών της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων.

Ο τελικός θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 17:00 στο Στάδιο Vitex «Αμμόχωστος – Επιστροφή».

Τυπικά γηπεδούχος, μετά από κλήρωση, θα είναι η ομάδα Πάφος F.C. και οι φίλοι της θα καταλάβουν την κερκίδα που βρίσκεται δεξιά από την κεντρική είσοδο του σταδίου και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού την κερκίδα που βρίσκεται στα αριστερά από την κεντρική είσοδο του σταδίου.

Οι δύο ομάδες θα πάρουν από 250 εισιτήρια τα οποία θα διαθέσουν ηλεκτρονικά. Η είσοδος θα είναι δωρεάν, όμως για τα άτομα άνω των 14 ετών, απαιτείται κάρτα φιλάθλου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision και Διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.