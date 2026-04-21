ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 30 Απριλίου ο τελικός Κυπέλλου Νέων Πάφος F.C. - Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στις 30 Απριλίου ο τελικός Κυπέλλου Νέων Πάφος F.C. - Ολυμπιακός

Πάφος F.C. και Ολυμπιακός Λευκωσίας θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Νέων Κ-19 ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026.

Το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό υπό το Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, λειτουργών της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων.

Ο τελικός θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 17:00 στο Στάδιο Vitex «Αμμόχωστος – Επιστροφή».

Τυπικά γηπεδούχος, μετά από κλήρωση, θα είναι η ομάδα Πάφος F.C. και οι φίλοι της θα καταλάβουν την κερκίδα που βρίσκεται δεξιά από την κεντρική είσοδο του σταδίου και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού την κερκίδα που βρίσκεται στα αριστερά από την κεντρική είσοδο του σταδίου.

Οι δύο ομάδες θα πάρουν από 250 εισιτήρια τα οποία θα διαθέσουν ηλεκτρονικά. Η είσοδος θα είναι δωρεάν, όμως για τα άτομα άνω των 14 ετών, απαιτείται κάρτα φιλάθλου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision και Διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Κατηγορίες

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με απόλυτη σοβαρότητα μπήκε στα playoffs o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποβάθρες στη Λεμεσό παίρνουν τα ονόματα των Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σίνερ: «Στο μυαλό μου το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros»

Τένις

|

Category image

«Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βάζει μπροστά για «χτίσιμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε τη σειρά κόντρα στην ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Απάντηση» με πειστική πρόκριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει την νέα επιτροπή των οκτώ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποφυγή του «εφιάλτη» μετά από 41 χρόνια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξαντλήστε κάθε εισιτήριο και αποφύγετε κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το μοναδικό Bedrock Gravel Festival επιστρέφει στις 25 Απριλίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη