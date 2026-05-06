Xωρίς κόσμο το τελευταίο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια

Με βάση τις ποινές κεκλεισμένων των θυρών που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής, το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια θα γίνει χωρίς μαζική παρουσία, λόγω τιμωρίας των γαλαζοκιτρίνων.

Δικαίωμα να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα έχουν μόνο συνταξιούχοι και παιδιά κάτω των 12 ετών, συνοδευόμενα από τις μητέρες τους.

Πέραν του ΑΠΟΕΛ ποινή δέχθηκαν και Πάφος FC και Απόλλωνας, που με βάση το πρόγραμμα θα εκτίσουν την ποινή τους, η παφιακή ομάδα στην τελευταία αγωνιστική με ΑΠΟΕΛ και η ομάδα της Λεμεσού στην προτελευταία αγωνιστική κόντρα στον Αρη.