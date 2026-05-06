Λοσάδα: «Τελευταία φορά... το ευρύ rotation»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά την ήττα των γαλάζιων από την ΑΕΚ

Για τoν αγώνα: «Αν δείτε την ενδεκάδα σήμερα, πήραμε την απόφαση να ξεκουράσουμε αρκετούς παίκτες. Είναι η τέταρτη σερί βδομάδα που δίνουμε αγώνα μεσοβδόμαδα. Και απέναντι σε ομάδες που ήταν εκτός κυπέλλου, κάτι που σημαίνει πως είχαν περισσότερες μέρες για να προετοιμαστούν. Δεν μπορέσαμε καν να χαρούμε τη νίκη της περασμένη βδομάδα. Είχαμε δυο μέρες να προετοιμαστούμε. Στόχος ήταν η προστασία της πλειοψηφίας των παικτών που έπαιξαν τα συνεχόμενα ματς και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παίξαμε με κάποιους παίκτες των ακαδημιών, κάποιοι που δεν πήραν αρκετά λεπτά στα προηγούμενα ματς. Νομίζω το πείραμα πήγε καλά. Παλέψαμε μέχρι τέλους. Χάσαμε μόνο με ένα γκολ διαφορά απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Οι νεαροί πήραν την ευκαιρία τους. Στον τελικό χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες στη διάθεση μας».

Σε ερώτηση για την ευκαιρία σε Κύπριους παίκτες, είπε: «Είμαστε περήφανοι που έπαιξαν έξι Κύπριοι παίκτες. Είναι κάτι θετικό για μας. Στο ποδόσφαιρο όμως μετράνε τα αποτελέσματα και μένα δεν μου αρέσει να χάνω, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δεν ξέρω για τον Μάρκοβιτς, θα το δούμε τις επόμενες βδομάδες. Είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε ευρύ rotation. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που είχαμε τέτοια κούραση».

Αν σκέφτεται την επόμενη περίοδο: «Θεωρείται ότι έχω χρόνο να σκέφτομαι από τώρα για την επόμενη σεζόν; Ακόμη δεν εξασφαλίσαμε μαθηματικά την Ευρώπη. Έχουμε τρία παιχνίδια για τον τελικό. Επίσης δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Με όλο το σεβασμό».