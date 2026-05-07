Ξανά στον τελικό του Champions League η Παρί, πάει για το back to back

Η Παρί εξήλθε 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο και σε συνάρτηση με τη νίκη 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, θα αγωνιστεί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στο γήπεδο όπου κατέκτησε πέρσι το Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της εφετινής διοργάνωσης! Η ομάδα του Λουϊς Ενρίκε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μπάγερν στο Μόναχο και πέρασε στον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει η Άρσεναλ στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη. 

Μετά το «ξέφρενο» 5-4 του πρώτου αγώνα στο Παρίσι, το θέαμα απόψε δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό στην «Αλιάντς Αρένα», εκεί όπου η Παρί είχε συντρίψει 5-0 την Ίντερ στον τελικό του 2025. 

Πάντως, βρήκε και πάλι το γρήγορο γκολ, όταν σε αντεπίθεση στο 3΄ ο Κβαρατσκέλια πάσαρε στον Ντεμπελέ και ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας άνοιξε το σκορ. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, θα περίμενε κανείς το ματς να αποκτήσει ρυθμό αντίστοιχο με του πρώτου αγώνα. Όμως, οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν ότι ξέρουν να αμύνονται πολύ καλά, άφησαν χώρο στη Μπάγερν του Κομπανί και παράλληλα ήταν «φωτιά» στις αντεπιθέσεις με «Κβάρα» και τον θαυματουργό νεαρό Ντεζιρέ Ντουέ. 

Η πίεση της Μπάγερν εντάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά το γκολ άργησε να έρθει. Το πέτυχε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χάρι Κέιν, αλλά ήταν πια αργά. Η Παρί έφυγε θριαμβεύτρια από το Μόναχο και ετοιμάζεται για το back to back κάτι που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πετύχει στον 21ο αιώνα. 

