Φοβερή ανατροπή της Ζάλγκιρις και ζωντανή στη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε

Η Zάλγκιρις έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές των τελευταίων ετών στα playoffs της Euroleague και έμεινε ζωντανή στη σειρά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επέστρεψε από το -19 και πήρε μια τεράστια νίκη me 81-78, μειώνοντας σε 2-1 και στέλνοντας τη σειρά σε Game 4.

Η Φενέρμπαχτσε έμοιαζε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε μέχρι και με 19 πόντους (16-35) περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου και για μεγάλο διάστημα είχε «δέσει κόμπο» τη Ζαλγκίρις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ωστόσο, οι Λιθουανοί δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι. Μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού έβγαλαν τεράστια ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν να αλλάξουν πλήρως τη ροή της αναμέτρησης μέσα από την ενέργεια και την πίστη τους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος πραγματοποίησε το παιχνίδι της ζωής του. Ο Λιθουανός φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (6/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες, αποτελώντας τον παράγοντα-Χ που δεν υπολόγιζε η Φενέρ.

Την ίδια στιγμή, εξαιρετικός ήταν και ο Γουίλιαμς-Γκος με 18 πόντους, ενώ οι Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και βοήθησαν σημαντικά ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο comeback.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

