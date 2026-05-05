Εθνική Νέων: Φιλικοί αγώνες με Ελλάδα και Αγγλία στην Κύπρο

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό συμμετείχε στο Round «1» της Α’ Κατηγορίας, όπου αντιμετώπισε το Βέλγιο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Ο απολογισμός μας άφησε στην τελευταία θέση και έτσι η συνέχεια θα δοθεί στην Κατηγορία «2» με στόχο την επάνοδο στην Α’ Κατηγορία.

Η κλήρωση των ομίλων θα γίνει στις 15 Ιουνίου και οι αγώνες θα γίνουν μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Η ομάδα μας μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, ενόψει των νέων υποχρεώσεων, θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες στην Κύπρο με την Ελλάδα και την Αγγλία αντίστοιχα.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και την Κυριακή 31 Μαΐου στο ίδιο στάδιο την Αγγλία.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις της με Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν και οι αγώνες της θα διεξαχθούν από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουνίου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, θα αντιμετωπίσει επίσης σε φιλικό παιχνίδι την Αγγλία.

Η Αγγλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην 1η Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19 όπου έλαβε μέρος στον 5ο όμιλο και τερμάτισε δεύτερη με έξι βαθμούς, πίσω από την Ισπανία που κέρδισε και τους τρεις αγώνες της.

Ο κύκλος της προετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει των δύο φιλικών αγώνων θα αρχίσει την Δευτέρα 25 Μαΐου.