«Όχι» από CAS σε Ανόρθωση και οριστικό εμπάργκο μεταγραφών!

Δημοσιευτηκε:

«Όχι» από CAS σε Ανόρθωση και οριστικό εμπάργκο μεταγραφών!

Τελεσίδικη απόφαση με την οποία επικυρώνει την αρχική απόφαση της FIFA για επιβολή στην Ανόρθωση μεταγραφικού εμπάργκο δύο περιόδων, εξέδωσε το CAS.

Πρόκειται για την απόφαση σε σχέση με την υπόθεση Έλντερ Φερέιρα, για την οποία η «Κυρία» καταχώρισε έφεση πετυχαίνοντας ενδιάμεση αναστολή της εκτέλεσης, ωστόσο, το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της FIFA, σύμφωνα με την οποία η Ανόρθωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές τις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους.

Όπως τονίζουν και οι κυανόλευκοι η εν λόγω απόφαση δεν σχετίζεται με το εμπάργκο που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τη FIFA και αφορά στην υπόθεση Ματζίντ Γουαρίς και το οποίο θα αρθεί όταν η Ανόρθωση πετύχει διακανονισμό με τον παίκτη, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στην υπόθεση Φερέιρα, το εμπάργκο για την οποία είναι οριστικό.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου, με αίσθημα ευθύνης επιθυμεί να πληροφορήσει τα μέλη και τους φίλους της ομάδας μας, ότι μας έχει κοινοποιηθεί η τελεσίδικη απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) αναφορικά με την Έφεση της ομάδας μας, στην απόφαση της FIFA σχετικά με τον πρώην ποδοσφαιριστή Hélder José Castro Ferreira.

Η ομάδα μας είχε καταχωρήσει την σχετική έφεση το περασμένο καλοκαίρι, καταφέρνοντας να εκδώσει ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης και έτσι δεν ίσχυε ο μεταγραφικός αποκλεισμός.

Με την τελεσίδικη απόφαση, έχει επικυρωθεί η αρχική απόφαση της FIFA και ενεργοποιείται μεταγραφικό εμπάργκο για της δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους (Καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο 2026 και Χειμερινή μεταγραφική περίοδο 2027).

Δυστυχώς, ως είχε αναφέρει και στην πρωτόδικη απόφαση, o λόγος της επιβολής αυστηρότερης τιμωρίας μας, ήταν η συνεχιζόμενη και κατ’ επανάληψη παραβίαση των κανονισμών της FIFA από την ομάδα μας.

Τέλος αναφορικά με δημοσιεύματα για μεταγραφικό εμπάργκο 3 αγωνιστικό περιόδων, αυτό αφορά την Έφεση του πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ματζίντ Ουαρίς, στον οποίο αρχικά η FIFA είχε επιδικάσει μικρότερο χρηματικό ποσό αποζημίωσης.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έκανε προσφυγή στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) και έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ του.

Το εν λόγω μεταγραφικό εμπάργκο, αναστέλλεται με την πληρωμή ή τον διακανονισμό της πληρωμής προς τον εν λόγω ποδοσφαιριστή".

