Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την ήττα από τον Άρη στη Λεμεσό.

Για τον αγώνα: «Η ομάδα έπαιξε καλά, είχαμε τις ευκαιρίες να σκοράρουμε. Στο β' μέρος έγινε το ίδιο όπως άλλες φορές, ένα μικρό φάουλ να κάνουμε να σταματήσει η φάση. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε και στην τελευταία φάση μια κόκκινη στον Λαΐφη μετά από φάουλ στον Ολαγίνκα».

Για τις πιθανότητες που υπάρχουν για την 4η θέση: «Η ομάδα παίζει καλά, είμαστε στο τέλος της σεζόν αλλά εμπιστευόμαστε τους παίκτες. Όμως πολλές φορές πληρώνουμε τις λεπτομέρειες. Ακόμα έχουμε τρία ματς και πρέπει να τα παίξουμε. Πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες αλλά δεν είναι εύκολο».