Ο Γκιόκερες εξακολουθεί να... στέλνει χρήματα στη Σπόρτινγκ

H Άρσεναλ νίκησε (1-0) την Ατλέτικο Μαδρίτης στο χθεσινό δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό στο Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της Βουδαπέστης (30/5). Μία πρόκριση που έφερε χρήματα και στα ταμεία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λόγω του Βίκτορ Γκιόκερες.

Στις 26 Ιουλίου 2025, η Σπόρτινγκ και η Άρσεναλ ολοκλήρωσαν και επισημοποίησαν τη μεταγραφή του 27χρονου επιθετικού για 65,76 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola.

Στην επίσημη ανακοίνωση, αποκαλύφθηκε ότι σε αυτό το ποσό θα προστεθούν πιθανά 10,25 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους για γκολ. Συνολικά, η Σπόρτινγκ έχει ήδη κερδίσει σχεδόν 70 από τα πιθανά 76 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας από τους στόχους που αποφέρει στην Σπόρτινγκ 1,25 εκατομμύρια ευρώ σχετίζεται με τον αριθμό των αγώνων στους οποίους ο Γκιόκερες παίζει τουλάχιστον 45 λεπτά. Για κάθε 20 συμμετοχές, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κερδίζει αυτό το ποσό και μέχρι το μέγιστο των 5 εκατομμυρίων, έχει ήδη εξασφαλίσει 2,5 εκατομμύρια, καθώς ο Σουηδός έχει ήδη παίξει περισσότερους από 40 αγώνες στους οποίους έπαιξε τουλάχιστον 45 λεπτά. Έχει ήδη αγωνιστεί σε 42 αγώνες, ο τέταρτος εκ των οποίων ήταν στη Μαδρίτη, στην ισοπαλία 1-1 με την Ατλέτικο στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League.

Τα γκολ που σημειώνει αξίζουν επίσης εκατομμύρια, καθώς για κάθε 20 άμεσες συμμετοχές σε γκολ ( γκολ ή ασίστ), οι Λονδρέζοι δίνουν 500.000 ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μέχρι το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η κατάκτηση του Champions League, με την Άρσεναλ ήδη στον τελικό, δεν εγγυάται μπόνους, αλλά εγγυάται η συμμετοχή της στο επόμενο Champions League 2026/27: Ένα επιπλέον εκατομμύριο για την Σπόρτινγκ, μέχρι το μέγιστο των 4 εκατομμυρίων.

