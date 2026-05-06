ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκιόκερες εξακολουθεί να... στέλνει χρήματα στη Σπόρτινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκιόκερες εξακολουθεί να... στέλνει χρήματα στη Σπόρτινγκ

Οι συμμετοχές του Σουηδού είναι «χρυσάφι» για την Πορτογαλική ομάδα.

H Άρσεναλ νίκησε (1-0) την Ατλέτικο Μαδρίτης στο χθεσινό δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό στο Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της Βουδαπέστης (30/5). Μία πρόκριση που έφερε χρήματα και στα ταμεία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λόγω του Βίκτορ Γκιόκερες.

Στις 26 Ιουλίου 2025, η Σπόρτινγκ και η Άρσεναλ ολοκλήρωσαν και επισημοποίησαν τη μεταγραφή του 27χρονου επιθετικού για 65,76 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola.

Στην επίσημη ανακοίνωση, αποκαλύφθηκε ότι σε αυτό το ποσό θα προστεθούν πιθανά 10,25 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους για γκολ. Συνολικά, η Σπόρτινγκ έχει ήδη κερδίσει σχεδόν 70 από τα πιθανά 76 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας από τους στόχους που αποφέρει στην Σπόρτινγκ 1,25 εκατομμύρια ευρώ σχετίζεται με τον αριθμό των αγώνων στους οποίους ο Γκιόκερες παίζει τουλάχιστον 45 λεπτά. Για κάθε 20 συμμετοχές, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κερδίζει αυτό το ποσό και μέχρι το μέγιστο των 5 εκατομμυρίων, έχει ήδη εξασφαλίσει 2,5 εκατομμύρια, καθώς ο Σουηδός έχει ήδη παίξει περισσότερους από 40 αγώνες στους οποίους έπαιξε τουλάχιστον 45 λεπτά. Έχει ήδη αγωνιστεί σε 42 αγώνες, ο τέταρτος εκ των οποίων ήταν στη Μαδρίτη, στην ισοπαλία 1-1 με την Ατλέτικο στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League.

Τα γκολ που σημειώνει αξίζουν επίσης εκατομμύρια, καθώς για κάθε 20 άμεσες συμμετοχές σε γκολ ( γκολ ή ασίστ), οι Λονδρέζοι δίνουν 500.000 ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μέχρι το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η κατάκτηση του Champions League, με την Άρσεναλ ήδη στον τελικό, δεν εγγυάται μπόνους, αλλά εγγυάται η συμμετοχή της στο επόμενο Champions League 2026/27: Ένα επιπλέον εκατομμύριο για την Σπόρτινγκ, μέχρι το μέγιστο των 4 εκατομμυρίων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η επιλογή για Γιούση, απόδειξη της σημαντικότητας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πήγε για επική επιτροπή ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά μείωσε η Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Θα αποφασίσει η νέα επιτροπή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Γκιόκερες εξακολουθεί να... στέλνει χρήματα στη Σπόρτινγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή της Ζάλγκιρις και ζωντανή στη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Xωρίς κόσμο το τελευταίο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ασταμάτητη Ομόνοια, Ευρωπαία ΑΕΚ και... κρυφές ματιές Άρη πίσω από ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων μηνών σε Αλεξάνδρου και Κάστρο!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αθλητικός Δικαστής: Κεκλεισμένων των θυρών σε ΑΠΟΕΛ, Πάφο FC και Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έχουμε και ποιότητα και ποσότητα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πετεβίνος για τη διαιτησία: «Έχουμε στερηθεί πολλούς βαθμούς…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Δεν είναι εύκολο και να διατηρείς μία ομάδα σε τέτοιο επίπεδο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Τελευταία φορά... το ευρύ rotation»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ένα μικρό φάουλ να κάνουμε να σταματήσει η φάση…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Κάστανου και τα υπόλοιπα στο Άρης-ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη