Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων μηνών σε Αλεξάνδρου και Κάστρο!

Ανάμεσα στις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή ήταν και οι τιμωρίες προς τους Έλντερ Κάστρο και Νεκτάριο Αλεξάνδρου, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων μηνών.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας γιατί ενώ είχε δηλωμένο ως προπονητή στο φύλλο αγώνος τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, χρησιμοποιήθηκε και εξασκούσε καθήκοντα προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα o Βοηθός Προπονητής FERREIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO κατά παράβαση των άρθρων 10 και 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Νεκτάριου Αλεξάνδρου προπονητή της ομάδας ο οποίος δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως Προπονητής της ομάδας και δεν εξασκούσε τα καθήκοντα του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και καθήκοντα Προπονητή του αγώνα εξασκούσε ο FEREEIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού για τέσσερις μήνες.

(γ) του FEREEIRA DE CASTRO HELDER FERNANDO Βοηθού Προπονητή ο οποίος δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως Βοηθός Προπονητής της ομάδας και εξασκούσε καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα καθήκοντα Προπονητή χωρίς να είναι κάτοχος UEFA PRO LICENCE κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού για τέσσερις μήνες.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /26.04.2026 (4η Αγωνιστική)