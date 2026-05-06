ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ασταμάτητη Ομόνοια, Ευρωπαία ΑΕΚ και... κρυφές ματιές Άρη πίσω από ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Η διαμόρφωση της βαθμολογίας του α' γκρουπ, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος
Μπορεί η Ομόνοια να εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου, όμως συνεχίζει την πορεία της, παιρνόντας νικηφόρα και από την Πάφο, κερδίζοντας με 2-0.
Μόνη στη δεύτερη θέση έμεινε η ΑΕΚ που σφράγισε την έξοδο στην Ευρώπη, μετά τη νίκη με 1-0 επί του Απόλλωνα, που κι αυτός βρίσκεται αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Μαθηματικές ελπίδες για την 4η θέση έχει πλέον και ο Άρης, που κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ.
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άρης - ΑΠΟΕΛ 1-0 (55΄ Κάστανος)
Πάφος FC - Ομόνοια 0-2 (79΄ Νεοφύτου, 85΄ Χατζηγιοβάνης)
ΑΕΚ - Απόλλων 1-0 (11΄ Μπάγιτς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
(8η αγωνιστική / Κυριακή, 10 Μαΐου):
18:00 Aπόλλωνας - ΑΠΟΕΛ
18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ
18:00 Πάφος FC - Άρης