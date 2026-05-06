ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ασταμάτητη Ομόνοια, Ευρωπαία ΑΕΚ και... κρυφές ματιές Άρη πίσω από ΑΠΟΕΛ

Μπορεί η Ομόνοια να εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου, όμως συνεχίζει την πορεία της, παιρνόντας νικηφόρα και από την Πάφο, κερδίζοντας με 2-0.

Μόνη στη δεύτερη θέση έμεινε η ΑΕΚ που σφράγισε την έξοδο στην Ευρώπη, μετά τη νίκη με 1-0 επί του Απόλλωνα, που κι αυτός βρίσκεται αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μαθηματικές ελπίδες για την 4η θέση έχει πλέον και ο Άρης, που κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - ΑΠΟΕΛ 1-0 (55΄ Κάστανος)

Πάφος FC - Ομόνοια 0-2 (79΄ Νεοφύτου, 85΄ Χατζηγιοβάνης)

ΑΕΚ - Απόλλων 1-0 (11΄ Μπάγιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(8η αγωνιστική / Κυριακή, 10 Μαΐου):

18:00 Aπόλλωνας - ΑΠΟΕΛ

18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ

18:00 Πάφος FC - Άρης