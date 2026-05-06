Oι τοποθετήσεις από τον προπονητή του Άρη, Λιάσου Λουκά, μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

Για τον αγώνα: «Έγινε καλό παιχνίδι με πολλές φάσεις. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο και είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Στο δεύτερο θεωρώ υπερείχαμε, παίξαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάναμε φάσεις και από τον άξονα και από τα άκρα και παίξαμε τη μετάβαση. Δίκαια πήραμε τη νίκη. Είχαμε καλή απόδοση, όπως στα πλείστα παιχνίδια της δεύτερης φάσης. Η διαφορά ήταν ότι σήμερα πήραμε τους βαθμούς. Ίσως θα μπορούσαμε για καλύτερα πράγματα. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήρθαν για τη στήριξη. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους στα επόμενα παιχνίδια».

Τι πρέπει να αλλάξει ενόψει της νέας χρονιάς: «Έχουμε και ποιότητα και ποσότητα. Το ρόστερ είναι καλύτερο από το περσινό. Τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν παίκτες όπως ο Κοκόριν και ο Γκομίς επηρέασαν. Μαζί με τα ανεπιτυχή αποτελέσματα κάπου χάθηκε και η χημεία. Η διοίκηση έδειξε με τα επιτεύγματα της ότι ξέρει τι να κάνει».