Λήγει με το τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του Μπόγιαν Μαρκόφσκι και για την τύχη του θα αποφασίσει η νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου ο Σκοπιανός προπονητής θα ενημερωθεί κατά πόσο θα παραμείνει στον βυσσινί πάγκο και στην β’ κατηγορία ή θα αποτελέσει παρελθόν.

Δεν έχει ευθύνη

Ασφαλώς και ο υποβιβασμός της Ένωσης δεν βαραίνει τον Μαρκόφσκι. Δεν έχει ευθύνη αφού όταν προσλήφθηκε η Ένωση ήταν ήδη στην β’ κατηγορία. Μέχρι τώρα ο απολογισμός του Σκοπιανού προπονητή είναι μια νίκη επί του Εθνικού στο κύπελλο και μια νίκη στο πρωτάθλημα επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο τέταρτος

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι αποτέλεσε τον τέταρτο κατά σειρά προπονητή που κάθισε φέτος στον βυσσινί πάγκο. Στην Ένωση πήγε με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σαιζόν. Θυμίζουμε πως η Ένωση ξεκίνησε την σαιζόν με τον Κάναντι. Έπειτα ανέλαβε ο Φανγκέιρο. Μετά ο Κοσμάς και τέταρτος και τελευταίος ο Μαρκόφσκι.