ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα αποφασίσει η νέα επιτροπή

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Θα αποφασίσει η νέα επιτροπή

Λήγει με το τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του Μπόγιαν Μαρκόφσκι και για την τύχη του θα αποφασίσει η νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου ο Σκοπιανός προπονητής θα ενημερωθεί κατά πόσο θα παραμείνει στον βυσσινί πάγκο και στην β’ κατηγορία ή θα αποτελέσει παρελθόν.

Δεν έχει ευθύνη

Ασφαλώς και ο υποβιβασμός της Ένωσης δεν βαραίνει τον Μαρκόφσκι. Δεν έχει ευθύνη αφού όταν προσλήφθηκε η Ένωση ήταν ήδη στην β’ κατηγορία. Μέχρι τώρα ο απολογισμός του Σκοπιανού προπονητή είναι μια νίκη επί του Εθνικού στο κύπελλο και μια νίκη στο πρωτάθλημα επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο τέταρτος

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι αποτέλεσε τον τέταρτο κατά σειρά προπονητή που κάθισε φέτος στον βυσσινί πάγκο.  Στην Ένωση πήγε με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σαιζόν. Θυμίζουμε πως η Ένωση ξεκίνησε την σαιζόν με τον Κάναντι. Έπειτα ανέλαβε ο Φανγκέιρο. Μετά ο Κοσμάς και τέταρτος και τελευταίος ο Μαρκόφσκι.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά στον τελικό του Champions League η Παρί, πάει για το back to back

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιλογή για Γιούση, απόδειξη της σημαντικότητας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πήγε για επική επιτροπή ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά μείωσε η Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Θα αποφασίσει η νέα επιτροπή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Γκιόκερες εξακολουθεί να... στέλνει χρήματα στη Σπόρτινγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή της Ζάλγκιρις και ζωντανή στη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Xωρίς κόσμο το τελευταίο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ασταμάτητη Ομόνοια, Ευρωπαία ΑΕΚ και... κρυφές ματιές Άρη πίσω από ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων μηνών σε Αλεξάνδρου και Κάστρο!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αθλητικός Δικαστής: Κεκλεισμένων των θυρών σε ΑΠΟΕΛ, Πάφο FC και Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έχουμε και ποιότητα και ποσότητα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πετεβίνος για τη διαιτησία: «Έχουμε στερηθεί πολλούς βαθμούς…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Δεν είναι εύκολο και να διατηρείς μία ομάδα σε τέτοιο επίπεδο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Τελευταία φορά... το ευρύ rotation»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ένα μικρό φάουλ να κάνουμε να σταματήσει η φάση…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη