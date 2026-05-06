Η επιλογή για Γιούση, απόδειξη της σημαντικότητας

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Παίζει με Ένωση και κάθεται με Ομόνοια Αραδίππου

Ο Χρίστος Γιούσης θα παίξει στον αγώνα του Εθνικού με την Ένωση και θα μείνει εκτός στο φινάλε με την Ομόνοια Αραδίππου. Αυτή είναι η απόφαση του Βέσκο Μιχαήλοβιτς για τον Ελλαδίτη επιθετικό, δείγμα του πόσο σοβαρά λαμβάνει ο Μιχαήλοβιτς υπόψη το ματς του Σαββάτου με την Ένωση.

 Ο Γιούσης, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ του Εθνικού με 7 γκολ, αποβλήθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Ακρίτα και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την Ένωση.

Το παιχνίδι με τον Ακρίτα ήταν το πρώτο που ο Γιούσης δεν σκόραρε στα πλέι άουτ. Στα άλλα τέσσερα είχε επαφή με τα δίκτυα. Συγκεκριμένα ο Ελλαδίτης επιθετικός είδε δίκτυα με την ΑΕΛ, την Ανόρθωση, την Κράσαβα και τον Ολυμπιακό.

Η προετοιμασία

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία για τον αγώνα του Σαββάτου με την Ένωση στο Τάσος Μάρκου. Ο Σερβοκύπριος προπονητής δεν τα βάζει κάτω και θα κυνηγήσει μέχρι το τέλος την παραμονή. Ο Εθνικός θέλει δύο νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια και σε συνδυασμό με αποτυχίες των άλλων να μείνει στην πρώτη κατηγορία.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

