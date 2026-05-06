Πήγε για επική επιτροπή ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά μείωσε η Βαλένθια

Έχασε το πρώτο… match ball ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν παρουσίασε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως στα ματς της Ισπανίας και ηττήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο «Telekom Center» από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs.

Για 3,5 δεκάλεπτα, οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και στο +19 (43-62). Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος στα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μία ασύλληπτη ανατροπή, όμως δύο συνεχόμενα σουτ ισοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου κατέληξαν στο σίδερο και η Βαλένθια άντεξε.

Πλέον, οι «πράσινοι» καλούνται να πάρουν το επόμενο ματς για να κάνουν check in για το Final 4 της Αθήνας, που θα γίνει στο σπίτι τους. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (8/5) στις 21:15, ξανά στο «Telekom Center».

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Μπαντιό (0-3), ενώ ο Τέιλορ με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 0-5. Ο Όσμαν έβαλε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού με τρεις βολές (3-5), όμως ο Τέιλορ έβαλε συνεχόμενα καλάθια για το 3-9 της Βαλένθια. Ο Γκραντ μείωσε από τη γραμμή (5-9), ενώ ο Ναν έβαλε το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του Παναθηναϊκού για το 8-9. Ο Τέιλορ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του ξεκίνημα με τρίποντο (8-12), ενώ ένα λάθος του Γκραντ έφερε το λέι απ του Μοντέρο για το 8-14. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σκορ στους γηπεδούχους από τη γραμμή των βολών (10-14), με τον Ντε Λαρέα να γράφει το 10-16 στο τρανζίσιον. Ο Χουάντσο απάντησε με γκολ φάουλ (12-16), όμως ο Γκραντ έκανε ένα ακόμη λάθος, που οδήγησε στο 12-18 από τον Μπαντιό. Η είσοδος των Καλαϊτζάκη και Φαρίντ έδωσε ενέργεια στον Παναθηναϊκό, που βρήκε σερί καλάθια από Φαρίντ, Ναν και Σορτς για το 18-20. Ντε Λαρέα και Κοστέλο απάντησαν για τη Βαλένθια και υπέγραψαν το 18-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, Σορτς και Τόμπσον αντάλλαξαν τρίποντα (21-27), με τον Χουάντσο να γράφει με φόλοου το 23-27. Σακό και Τέιλορ ανέβασαν τη διαφορά για τους Ισπανούς (25-33), με τον Τόμπσον να κλέβει και να καρφώνει για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αγώνα (25-35). Ο Πουέρτο πιστοποίησε το καλό διάστημα της Βαλένθια με τρίποντο, με τον Ναν να απαντάει αμέσως για το 30-38. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με δύσκολο σουτ (32-38), οι «πορτοκαλί» όμως είχαν και πάλι αντίδραση, με Ρίβερς και Μπαντιό να διαμορφώνουν το 32-43. Ο Γκραντ έδωσε λύση με βολές (34-43), ενώ Λεσόρ και Σορτς έφεραν πιο κοντά τον Παναθηναϊκό και ξεσήκωσαν τον κόσμο (39-46), με τη Βαλένθια να βρίσκει συνεχόμενους πόντους από Μοντέρο και Τόμπσον, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ναν, για το 39-52 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις έβαλαν σουτ μέσης απόστασης (43-54), όμως ο Τόμπσον ευστόχησε σε τρίποντο για το 43-57. Ο Κοστέλο έβαλε τρελό σουτ από τα 8 μέτρα, ενώ ο Μοντέρο με καλάθι στο τρανζίσιον εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 για τη Βαλένθια (43-62). Ο Όσμαν και ο Κοστέλο αντάλλαξαν καλάθια (45-64), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε τρίποντο για το 48-64. Ο Όσμαν έδωσε λύση με λέι απ (50-64) στο ανοιχτό γήπεδο, όμως οι Ισπανοί συνέχισαν να μην αστοχούν ούτε υπό πίεση, με τον Μπαντιό να γράφει το 50-67. Ο Όσμαν καθοδήγησε την αντίδραση του Παναθηναϊκού με τρίποντο (53-67) και τάπα στον Μοντέρο, που οδήγησε σε μακρινό σουτ του Ρογκαβόπουλου για το 56-67. Ένα ανάποδο σφύριγμα έφερε αψιμαχία και αποβολή των δύο προπονητών, με τα συνεχόμενα φόλοου από Όσμαν και Ρογκαβόπουλο να φέρνουν τη διαφορά στο 63-73. Ο Έλληνας φόργουορντ με τρίποντη στη λήξη του δεκαλέπτου έγραψε το 66-75.

Το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με εύκολο καλάθι του Μπαντιό (66-77), με τον Κοστέλο να ανεβάζει ξανά τη διαφορά με τρίποντο και τον Ρίβερς να διαμορφώνει το 68-84. Ο Παναθηναϊκός έβαζε σουτ στην επίθεση, αλλά δεν μπορούσε να κόψει τον ρυθμό της Βαλένθια, η οποία διατήρησε το διψήφιο προβάδισμά της βρίσκοντας μεγάλα σουτ από τους Μπαντιό και Κοστέλο. Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς κράτησαν ζωντανούς τους γηπεδούχους (79-91), ενώ ο Ρογκαβόπουλος έγραψε με συνεχόμενα καλάθια το 83-90. Ο Σορτς έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (85-90), με τους Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Σορτς να αστοχούν σε κρίσιμα σουτ. Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε έξυπνα τρεις βολές αλλά έβαλε τις δύο (87-90), ενώ ο Μπαντιό έκανε λάθος υπό την πίεση τριών παικτών και έδωσε κατοχή 17’’ στον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα ισοφάρισης και η Βαλένθια πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91.

 

