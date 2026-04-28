Ε.Ν.ΘΟΪ Λακατάμιας: Η Άνοδος έρχεται από τη βάση

Το ΘΟΪ Λακατάμιας έχει γυρίσει σελίδα και η πρόοδος έρχεται από τη βάση. Με τα πρωταθλήματα να έχουν ολοκληρωθεί – εκκρεμούν μόνο εξ αναβολής αγώνες- τα αναπτυξιακά τμήματα (Κ14, Κ15, Κ16, Κ17) έχουν εξασφαλίσει την άνοδο για 1η φορά στην Ανώτατη Κατηγορία Παίδων του κυπριακού ποδοσφαίρου. Έτσι, τη σεζόν 2026/27 οι πιτσιρικάδες του ΘΟΪ θα παίζουν απέναντι στους μεγάλους του ποδοσφαίρου.

Με 191 βαθμούς στη συνολική βαθμολογία, όπου αθροίζονται οι βαθμοί όλων των ομάδων αναπτυξιακών ηλικιών (Κ14, Κ15, Κ16, Κ17), το ΘΟΪ Λακατάμιας εξασφαλίζει το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο ανόδου!

Πιστοποίηση επαγγελματικής δουλειάς

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία που πιστοποιεί την επαγγελματική δουλειά που άρχισε από πέρσι (2024/25), ενώ φέτος (2025/26) μπήκε κάτω από ένα τριετές πλάνο – και από τον πρώτο χρόνο ήρθε η άνοδος!

Το πλάνο στο ΘΟΪ Λακατάμιας, είναι απλό και πάρα πολύ συγκεκριμένο: άνοδος της ανδρικής ομάδας στηριζόμενη σε ισχυρή ακαδημία. Την καλύτερη της Κύπρου, όπως κάποιοι στο ΘΟΪ οραματίζονται. Άλλωστε το ΘΟΪ αφενός διαθέτει ισχυρή παράδοση ως παραδοσιακό φυτώριο του κυπριακού ποδοσφαίρου, αφετέρου στηριζόμενο στις εγκαταστάσεις του και δυναμική που έχει στα Grassroots (έως 12 χρόνων).

Όλα ξεκινούν από την στελέχωση

Tα πάντα στηρίχθηκαν στην στελέχωση με ικανά άτομα τα οποία πλαισίωσαν τον αγωνιστικό διευθυντή κ.Κώστα Φασουλιώτη. Τεχνικός διευθυντής ανάλαβε ο κ.Σωτήρης Σάββα, ο κ. Γιώργος Κατιμέρης, ανέλαβε ως τεχνικός σύμβουλος - υπεύθυνος μεθοδολογίας ο οποίος εχει σημαντικές παραστάσεις από την Ισπανία όπου διαμένει μόνιμα! Τεχνικός σύμβουλος ατομικής τεχνικής είναι ο κ. Αντώνης Μακρής. Υπεύθυνος των προπονητών τερματοφυλάκων κ. Ανδρέας Μαυρής. Και ακολουθούν οι προπονητές Mάριος Χατζήπαπας (K17), Βαλεντίνος Σάββα (K16), Νικόλας Πετρίδης (K15), Φρίξος Ιωάννου (K14) και Ανδρέας Κουτούμπας (Κ14).

Έπονται συνεργάτες σε θέματα εκγύμνασης, ενδυνάμωσης και διατροφολογίας με επικεφαλής τον κ.Ανδρέα Βακανά. Και σημαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις και γενικότερα στην επαγγελματική λειτουργία των ομάδων.

Πλέον, αυτονόητο είναι πως επόμενος στόχος είναι η καθιέρωση στην Ανώτατη Κατηγορία. Αυτό όμως έρχεται δεύτερο. Το πρώτο, όπως και φέτος, είναι η σωστή ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και η τοποθέτηση των βάσεων για το μέλλον τους.

•⁠ ⁠Με νίκη στην τελευταία αγωνιστική στις 3 Μαΐου, την άνοδο στη Β’ Κατηγορία εξασφαλίζει και η ομάδα Κ19 του ΘΟΪ Λακατάμιας, με προπονητή τον Μιχάλη Παντελίδη.